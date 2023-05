Sostenibilità e Innovazione: la Summer School 2023 sull’isola di Filicudi

L’architettura sostenibile al centro della Summer School 2023 sull’isola di Filicudi.

La terza edizione della Summer School, organizzata dall’Ordine e dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettonica (DICAr) dell’Università di Catania, si concentra sulla sfida della sostenibilità e dell’innovazione nell’architettura dei territori fragili. Questo evento rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra il mondo professionale e accademico, evidenziando l’impegno dell’Università nel settore dell’istruzione, del Terzo Settore e dei servizi, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale, ambientale ed economico del territorio.

L’isola di Filicudi è stata scelta come luogo principale per la Summer School, al fine di promuovere la sostenibilità nell’architettura delle isole minori. Questa iniziativa offre benefici significativi sia in termini di ricerca sia a livello professionale, non solo per i membri dell’Ordine, ma anche per gli studenti prossimi alla laurea. Si tratta di un’opportunità per creare reti e sottolineare l’importanza degli investimenti sui giovani e sul territorio, creando nuove opportunità di lavoro e contrastando la fuga di talenti. La necessità di collegare le attività ordinistiche a quelle universitarie è stata sottolineata come uno degli obiettivi principali negli ultimi anni, con l’abilitazione alla professione come prosecuzione naturale del percorso di studio.

La Summer School adotterà un approccio delicato e reversibile nell’intervento architettonico, utilizzando componenti leggere. Durante l’esecuzione e la progettazione dei lavori, saranno impiegate le più recenti tecnologie digitali disponibili presso il laboratorio “Eta lab” del DICAr, consentendo di acquisire nuove competenze tecniche e professionali e rendendo le attività avanzate e innovative.

Nel corso della Summer School, che si terrà dal 14 al 17 settembre, saranno affrontate diverse tematiche, con interventi di esperti nel settore della sostenibilità e dell’architettura. Alla conclusione dei lavori, la moderatrice e membro del Comitato Tecnico Scientifico Irene Chiara D’Antone, consigliere delegata al tavolo tematico delle Politiche Giovanili e Summer School dell’Ordine, sintetizzerà i risultati. Il Comitato Tecnico Scientifico include anche Giorgia Ferlazzo, consigliere delegata al tavolo tematico delle Politiche Giovanili e Summer School dell’Ordine.

Il corpo docente della Summer School è composto da Vincenzo Sapienza, coordinatore e docente del DICAr, Rosa Giuseppina Caponetto, Santi Cascone, Angelo Monteleone, Alessandro Lo Faro e Simona Calvagna. Questi esperti contribuiranno con le loro competenze e conoscenze nell’ambito dell’architettura e delle politiche giovanili.

La Summer School del 2023 rappresenta un’importante opportunità per promuovere la sostenibilità e l’innovazione nell’architettura, concentrandosi sulle sfide specifiche dei territori fragili. L’isola di Filicudi sarà il fulcro di questa iniziativa, offrendo uno scenario ideale per esplorare soluzioni architettoniche sostenibili. Grazie alla collaborazione tra il mondo accademico e professionale, la Summer School mira a creare un ambiente di apprendimento stimolante, in cui studenti, professionisti e esperti possano condividere le proprie esperienze e conoscenze.

