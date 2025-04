Smantellata rete di scommesse illegali a Messina, eseguiti 22 arresti

Nel corso di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Messina, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di ventidue soggetti. Di questi, nove sono stati tradotti in carcere mentre tredici sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla gestione di scommesse clandestine, riciclaggio e autoriciclaggio.

L’attività investigativa ha coinvolto oltre cento finanzieri e si è avvalsa della collaborazione di diversi reparti territoriali tra cui quelli di Udine, Siracusa, Frosinone, Trapani e Vibo Valentia, oltre al contributo dello S.C.I.C.O. e del comparto Aeronavale. Le indagini, condotte dal 2022, hanno ricostruito il funzionamento di una struttura criminale radicata a Messina, con diramazioni in altre località italiane. Gli inquirenti hanno accertato l’impiego di piattaforme online illecite con estensione “.com”, i cui server risultano collocati all’estero, eludendo le normative italiane.

Secondo gli elementi raccolti, l’organizzazione faceva uso di punti vendita ufficialmente legali, i cosiddetti PVR, all’interno dei quali veniva offerta agli utenti l’opportunità di accedere a piattaforme di scommesse non autorizzate. “In violazione della normativa vigente, gli scommettitori venivano indirizzati verso computer dedicati, predisposti per il gioco illecito”, si legge nell’ordinanza.

Le comunicazioni interne tra affiliati erano gestite tramite WhatsApp e Telegram, dove venivano creati gruppi riservati. I membri partecipavano attivamente ai rischi imprenditoriali condividendo utili e perdite. È stato disposto il sequestro di beni e aziende per un valore complessivo di circa tre milioni di euro. Messina, secondo una recente analisi di Federconsumatori, risulta tra le prime cinque città italiane per volume di giocate pro capite, indicando una platea di utenti vulnerabile a questo tipo di reati.

