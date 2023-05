A Messina la fiaccolata contro la violenza sui medici e gli operatori sanitari

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina ha organizzato una fiaccolata per rendere omaggio alla psichiatra Barbara Capovani, uccisa a Pisa il 24 aprile scorso. L’evento, unito a manifestazioni simili in numerose città italiane, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla violenza che spesso colpisce gli operatori sanitari e sociosanitari. Il corteo di operatori sanitari e sociosanitari dell’AOU G. Martino di Messina ha sfilato lungo i viali interni dell’ospedale, in un clima di silenziosa commozione, per dire NO alla violenza sul lavoro. Alla manifestazione hanno partecipato non solo operatori sanitari, ma anche studenti, medici in formazione e dipendenti dell’azienda ospedaliera universitaria.

La direttrice dell’UOC di Psichiatria dell’AOU, la Prof.ssa Anna Muscatello, ha sottolineato come gli episodi di violenza che sempre più spesso colpiscono gli operatori sanitari siano un grave problema e come sia necessario investire nella formazione per riconoscere i segnali di aggressività e disinnescare le situazioni a rischio. Il direttore amministrativo dell’azienda, dott.ssa Elvira Amata, ha evidenziato come sia importante non abbassare la guardia e contrastare l’aggressività con gesti concreti e azioni simboliche. La prorettrice al welfare e Politiche di genere dell’Università di Messina, la Prof.ssa Giovanna Spatari, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla salute e il benessere di chi si occupa della salute degli altri.

L’evento organizzato dall’AOU ha visto il sostegno di numerose realtà istituzionali e associative, tra cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, la Società Italiana di Psichiatria Sezione Sicilia, l’Ordine dei tecnici sanitari e di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP), la FEDERSPEV, l’Associazione Italiana Donne Medico sezione Messina e l’Associazione Mogli Medici Italiane.

