Gli auguri dell’I.C. “Anna Rita Sidoti”: un impegno per l’educazione

di Maria Cristina Miragliotta – Nell’ambito delle festività di fine anno, l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” ha condiviso un caloroso messaggio augurale con la comunità. Il messaggio, trasmesso con affetto e impegno, si estende a tutti, incluse le autorità militari e civili, in particolare ai sindaci, di Gioiosa Marea e Piraino.

Il nucleo centrale del messaggio sottolinea l’importanza dell’investimento in risorse e tempo per l’educazione di tutti gli studenti, rappresentando un investimento nel futuro delle comunità circostanti. L’istituto esprime gratitudine ai genitori che sostengono le iniziative scolastiche e menziona il progetto Ariss, che porterà la scuola verso nuove frontiere, incluso il coinvolgimento della NASA in un’iniziativa speciale.

Inoltre, il messaggio riafferma l’importanza di riflettere sul vero significato del Natale, incoraggiando a riscoprire l’innocenza perduta e a trovare la luce autentica al di là del consumismo. Si enfatizza che l’apertura verso gli altri non implica una rinuncia alle radici e alle tradizioni, ma piuttosto un modo per arricchire la propria comprensione e connessione con il mondo.

© Riproduzione riservata.