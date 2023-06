Incidente sull’A20 a Messina: due feriti e traffico bloccato per un’ora

Nell’imbocco della galleria Telegrafo a Messina si è verificato un incidente stradale che ha causato due feriti e ha bloccato il traffico per un’ora. Le autorità sono intervenute e il traffico è tornato alla normalità dopo la rimozione dei veicoli coinvolti.

Nella città di Messina si è verificato un nuovo incidente stradale all’imbocco della galleria Telegrafo lungo l’A20. Tre veicoli sono entrati in collisione in direzione Palermo, causando due persone ferite che sono state trasportate in ospedale con lesioni non gravi.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.45 e il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la polizia stradale e le ambulanze del servizio 118.

È stato necessario rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente per ripristinare la normale circolazione stradale.

