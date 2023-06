Basket School Messina: vittoria e passione nella finale per la promozione

La Basket School Messina, sponsorizzata da Mercato dell’Oro Gold & Gold, ha finalmente ottenuto la promozione alla serie B Interregionale, al terzo tentativo. Dopo una sconfitta amara nella terza partita della finale di prima serie, la promozione è stata conquistata con merito, coronando una stagione lunga e tormentata.

Nonostante le difficoltà iniziali legate alla riorganizzazione della squadra e al ringiovanimento del roster, con una media di età di 21,7 anni, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e i tifosi hanno lottato con determinazione per raggiungere questo obiettivo. Cinque sconfitte nelle prime dieci partite hanno relegato la Basket School all’ottavo posto in classifica. Dopo l’infortunio di Mancasola durante un’amichevole precampionato e la partenza di Gedspudas, sostituito da Kholod e successivamente da Mihael Linde, la squadra ha subito una battuta d’arresto. Francesco Paladina ha poi rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta di Milazzo, mostrando grande responsabilità. Pippo Sidoti è tornato in panchina insieme al centro Tartamella, e la squadra ha iniziato a risalire la classifica.

Alla fine della regular season, la Basket School Messina ha raggiunto il terzo posto con 32 punti, a pari merito con la Fortitudo Messina, ma quest’ultima ha ottenuto una differenza canestri migliore negli scontri diretti di un solo punto (156-155).

Nei playoff, la squadra ha faticato contro il CUS Catania, nonostante l’infortunio di Mancasola, ma è riuscita a raggiungere la finale contro il Castanea. Dopo una sconfitta in casa, la Basket School ha vinto al PalaRitiro, ma ha subito una sconcertante sconfitta inaspettata nella terza partita di fronte a due tifoserie entusiaste e corrette.

Nella serie finale, dedicata ad Haitem Fathallah e che ha assegnato la quinta promozione nel girone siculo-calabrese, i giallorossi hanno affrontato la Fortitudo. La vittoria nella gara-1 al PalaRussello e quella nel match di ritorno al PalaMili, caratterizzate da un grande fair play, hanno permesso alla Basket School di coronare il sogno della promozione, sotto gli occhi entusiasti dei propri tifosi.

