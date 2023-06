Percorre 1.720 chilometri a piedi per raggiungere gli amici a Ficarra

Da Vigevano a Ficarra – 1.720 km a piedi per raggiungere gli amici: la straordinaria impresa di Turi Mantione.

Nell’epoca delle comunicazioni virtuali, quando tutti sembrano preferire le videochiamate, c’è chi sente ancora la voglia di vivere esperienze autentiche e di mettersi alla prova. È il caso di Turi Mantione, che ha intrapreso una straordinaria sfida personale: partire da Vigevano e camminare fino a Ficarra (Me) per raggiungere i suoi amici. Un viaggio che ha richiesto non solo determinazione, ma anche un grande spirito d’avventura.

Turi Mantione ha affrontato l’impresa con uno zaino sulle spalle, contenente tutto ciò di cui aveva bisogno per sopravvivere lungo il percorso. Con un peso di dodici chili sulle spalle, ha camminato per ben 1.720 km in soli 60 giorni. Durante il viaggio, si è adattato a dormire ovunque capitasse, affrontando le sfide del pernottamento in luoghi sconosciuti e imprevisti.

Una delle difficoltà maggiori era rappresentata dalla necessità di mantenere il telefono carico per rimanere in contatto con il mondo esterno. Turi ha risolto questo problema in modo creativo: ha utilizzato un pannello solare posizionato sulla testa per ricaricare il suo telefono durante le lunghe camminate. Una soluzione insolita, ma efficace, che gli ha permesso di restare connesso e di documentare la sua straordinaria avventura.

L’arrivo di Turi al bar del paese, a Ficarra, è stato un momento toccante. Dopo aver affrontato tutte le sfide e superato tutte le difficoltà, l’uomo si è commosso nel ritrovare gli amici che l’hanno accolti con grande gioia e ammirazione. Hanno festeggiato insieme, congratulandosi con lui per la sua incredibile determinazione nel voler affrontare sempre nuove sfide.

