Mortale schianto a Patti: centauro 40enne vittima di un incidente

Una nuova tragedia segna le strade di Patti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e richiamando l’attenzione sul tema della prevenzione.

Tragedia stradale a Patti: un centauro di 40 anni, residente a Reggio Calabria, perde la vita in un incidente autonomo lungo lo scorrimento veloce. Autorità indagano sulle cause. Lutto nella comunità locale.

Un terribile incidente autonomo ha sconvolto oggi le strade pattesi, con esito fatale per un motociclista di 40 anni. La vittima, Michele Arduca, originario di Marsala ma residente a Reggio Calabria, si è schiantato lungo lo scorrimento veloce che collega i caselli autostradali al centro abitato. L’incidente è avvenuto poco prima dell’incrocio con la via Doria, ma le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Il tragico episodio ha lasciato la comunità locale in lutto e ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza stradale nella zona. La Polstrada di Sant’Agata Militello è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi del caso, cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita, giungendo al nosocomio già privo di sensi. La perdita di un altro membro della comunità su queste strade ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e ha riacceso il dibattito sulle misure necessarie per prevenire ulteriori tragedie.

