Amadeus dice addio alla Rai, nuove opportunità in vista

di Maria Cristina Miragliotta – Amadeus, noto conduttore televisivo, ha annunciato la sua separazione dalla Rai, sottolineando la volontà di intraprendere nuove sfide lavorative. Dopo un incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi, ha espresso gratitudine per l’esperienza alla Rai e anticipato progetti futuri. La sua decisione, benché difficile, evidenzia il desiderio di esplorare “nuovi sogni”.

L’incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai ha ufficializzato la fine del loro legame professionale. La decisione, già oggetto di speculazioni, è stata comunicata attraverso una nota congiunta. Amadeus ha espresso sentimenti di gratitudine verso l’azienda pubblica, evidenziando l’importanza dell’esperienza vissuta e sottolineando il momento di transizione verso nuove opportunità.

Amadeus ha ringraziato dirigenti, colleghi e artisti per il supporto ricevuto durante il suo percorso alla Rai, dichiarando che lavorare per l’azienda è stato motivo di orgoglio e piacere. Ha sottolineato la difficoltà della sua scelta, evidenziando il rispetto per gli sforzi fatti dall’azienda per trattenerlo. Ha chiarito che la sua decisione non è stata influenzata da richieste personali, bensì dalla volontà di esplorare nuovi orizzonti professionali.

La Rai ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime rammarico per la decisione di Amadeus ma sottolinea il riconoscimento per il loro percorso condiviso, caratterizzato da successi significativi, come il Festival di Sanremo. L’azienda ha augurato a Amadeus buon lavoro per il futuro e ha garantito di avergli offerto tutte le opportunità possibili, rispettando la sua libertà artistica.

Amadeus sembra destinato a collaborare con il canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery, segnando così una nuova fase nella sua carriera. Il contratto con la Rai terminerà a fine agosto, evidenziando il cambiamento imminente nella sua attività lavorativa. La Rai ha sottolineato il successo ottenuto con Amadeus come conduttore, riconoscendo il suo contributo agli alti ascolti e ai ricavi pubblicitari generati durante i Festival di Sanremo.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo