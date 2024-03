Dieci arresti per traffico di droga a Messina

Nelle prime ore di oggi, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria, culminata con l’esecuzione di 10 misure cautelari. Queste azioni rappresentano il risultato delle recenti indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotte dalla Squadra Mobile. L’indagine ha riguardato un’associazione criminale, strutturata verticalmente, coinvolta nel traffico di stupefacenti.

Le indagini sono scaturite dal duplice omicidio di Giovanni PORTOGALLO e Giuseppe CANNAVO’, avvenuto il 2 gennaio 2022 a Messina. L’arresto del presunto autore materiale, un cittadino messinese, è avvenuto a Rosarno (RC) dopo tre mesi di latitanza. Ulteriori sviluppi investigativi hanno rivelato l’esistenza di un gruppo criminale attivo nel territorio di Messina, principalmente nel rione Camaro, specializzato nello spaccio di cocaina, marijuana e crack.

Le indagini hanno dimostrato la notevole capacità organizzativa del gruppo nel traffico di droga, oltre alla sua abilità nel creare collaborazioni con soggetti anche al di fuori della Sicilia. Durante le indagini, sono stati arrestati quattro individui e sequestrati circa cinquanta chili di droga, insieme a armi e munizioni.

Basandosi sulle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per 10 indagati.

Le operazioni di arresto sono state condotte dalla Squadra Mobile di Messina, con il supporto del personale delle Questure di Reggio Calabria e Catanzaro e dei reparti speciali.

