Violenza alla ex moglie in presenza dei figli minori, denunciato 29enne

Un 29enne di Vittoria è stato oggetto di un provvedimento cautelare personale del divieto di avvicinamento, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, in seguito alle accuse di maltrattamenti verso la sua ex moglie. Le autorità hanno intensificato gli sforzi per contrastare la violenza di genere, applicando misure preventive mirate.

Il ventinovenne, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato soggetto a un dispositivo elettronico di controllo e gli è stato vietato di avvicinarsi agli ambienti frequentati dalla sua ex moglie e dai suoi familiari. Questa azione è stata eseguita dal personale del Commissariato di Polizia di Vittoria, in conformità con le disposizioni legali.

La decisione del Tribunale è intervenuta dopo che la vittima ha presentato denuncia presso gli uffici del Commissariato di Polizia di Vittoria. Gli agenti hanno condotto approfondite indagini, conformemente alle normative recenti, volte a proteggere le vittime di violenza domestica.

Le indagini hanno evidenziato comportamenti ripetuti di ingiurie, denigrazioni e violenze da parte dell’uomo nei confronti della sua ex moglie, spesso commesse in presenza dei loro figli minori. Il Giudice ha sottolineato la gravità delle azioni dell’uomo, definendole una minaccia alla libertà e alla tranquillità della vittima.

La misura cautelare è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza e maltrattamenti. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della vittima e dei suoi familiari.

