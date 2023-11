La Regione Siciliana cerca 21 esperti per l’attuazione del Pnrr

La Regione Siciliana ha avviato la ricerca di 21 esperti di varie discipline per collaborazioni professionali finalizzate a sostenere l’amministrazione regionale nell’affrontare procedimenti complessi, con particolare enfasi sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel contesto del Piano Territoriale regionale. Questo importante passo è stato intrapreso al fine di garantire una gestione efficace e precisa delle attività legate al Pnrr, un elemento chiave per lo sviluppo della Sicilia.

I professionisti interessati a partecipare a questa iniziativa devono possedere i requisiti richiesti e sono invitati a registrarsi sul PortaleinPA (https://www.inpa.gov.it) entro il 20 novembre 2023, data di scadenza per le adesioni. La Regione ha delineato un totale di dieci profili professionali distinti, corrispondenti a 21 posizioni di collaborazione professionale.

Questi includono un avvocato specializzato in diritto informatico, due esperti legali con competenze nelle procedure di appalto, due ingegneri civili, quattro geologi, un ingegnere idraulico del Dipartimento dell’Ambiente, un chimico, quattro ingegneri idraulici dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, due ingegneri informatici specializzati in architettura di sistema e due ingegneri informatici specializzati in analisi di sistema, oltre a due ingegneri informatici specializzati nello sviluppo di software.

