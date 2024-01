La Galia: “La Costituzione Italiana, fondamento della nostra società”

Il Sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha recentemente distribuito copie della Costituzione Italiana ai giovani residenti che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2023. Questa iniziativa è stata riproposta dopo il successo dell’anno precedente.

Il Sindaco La Galia ha sottolineato l’importanza di questo gesto, definendolo un momento cruciale nella vita dei giovani, in quanto segna l’inizio della loro piena consapevolezza dei diritti e doveri come cittadini adulti. Ha sottolineato che la Costituzione non è solo la legge più significativa del Paese, ma dovrebbe essere un riferimento per tutti i cittadini.

Il Sindaco ha espresso il desiderio che i giovani comprendano il valore della Costituzione, che rappresenta i principi fondamentali su cui si basa la società italiana. Ha sottolineato che la Costituzione è nata dalla lotta per la pace e la libertà e ha invitato i giovani a conoscerla, ammirarla e applicarla. Ha anche auspicato che questo possa essere il primo passo per coinvolgere i giovani nella vita politica, sociale e civile di Gioiosa Marea.

