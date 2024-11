Operazione “Taken Down” smantellata rete di streaming illegale

Un’operazione di ampio respiro contro la pirateria audiovisiva ha coinvolto Italia ed Europa, portando allo smantellamento di una rete criminale transnazionale con oltre 22 milioni di utenti illegali. L’iniziativa, denominata “Taken Down”, è stata coordinata dalla Procura di Catania e condotta dalla Polizia Postale italiana, segnando uno dei maggiori interventi nel contrasto allo streaming illegale.

La rete criminale, tra le più grandi mai individuate, operava su scala globale, fornendo accesso a contenuti protetti da copyright. L’operazione ha visto l’impiego di 270 operatori della Polizia Postale in 15 regioni italiane, con l’esecuzione di 89 perquisizioni. Contemporaneamente, in collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi, sono state effettuate 14 ulteriori perquisizioni in Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia.

Tra i risultati più rilevanti dell’operazione, le autorità croate hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di individui ritenuti parte del network criminale. Complessivamente, le indagini coinvolgono 102 persone.

L’azione congiunta ha rappresentato un significativo passo avanti nel contrasto alla pirateria audiovisiva, un fenomeno che, grazie alla sua capillarità e diffusione tecnologica, genera ingenti danni economici e mette a rischio i diritti di milioni di operatori legittimi del settore audiovisivo.

