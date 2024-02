Gigi D’Alessio e Sicily by Car: una sinergia meridionale

La partnership tra Sicily by Car e l’artista Gigi D’Alessio per il biennio 2024-2025 è stata concretizzata grazie a tre elementi fondamentali: ottimismo, passione e tenacia. Questa collaborazione mira a promuovere e diffondere l’orgoglio delle comuni radici meridionali e le qualità del Sud.

La Compagnia italiana, un punto di riferimento nel settore dell’autonoleggio, ha recentemente celebrato il suo sessantesimo anniversario con un concerto dell’artista partenopeo. In questa occasione, è scaturito un legame speciale basato su un impegno condiviso e successi notevoli. L’unico imperativo che guida entrambe le parti è “NON MOLLARE MAI”, un denominativo che rende Gigi D’Alessio il primo testimonial nella storia aziendale, pochi giorni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che offre un’occasione unica di visibilità internazionale.

La partnership prevede la sponsorizzazione del tour nazionale ed internazionale 2024 e 2025 dell’artista, insieme alla guida di un’auto dedicata e a uno sconto riservato al noleggio auto per il pubblico. Gigi D’Alessio sarà coinvolto anche come testimonial nella comunicazione pubblicitaria.

Tommaso Dragotto, fondatore e Presidente della Compagnia di autonoleggio, ha sottolineato che questa collaborazione rappresenta un nuovo passo nella comunicazione aziendale, basato sulla condivisione di visione e valori comuni. Ha definito Gigi D’Alessio come il miglior interprete dei valori aziendali e dell’energia e generosità meridionale.

Gigi D’Alessio ha dichiarato che questa partnership è molto più di una semplice unione tra un’azienda e un artista, ma piuttosto l’incontro di due mondi che condividono valori fondamentali di impegno, credibilità, professionalità e amore per il Sud. La filosofia “Non mollare mai” è una forza trainante che li accomuna e che promette emozioni uniche per il pubblico e per entrambe le realtà coinvolte.

