Intensificati i servizi di controllo del territorio a Sant’Agata Militello

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, con un’attenzione particolare al litorale frequentato durante l’estate. Sono stati effettuati controlli stradali, contestando contravvenzioni al Codice della Strada e segnalando un assuntore di droghe. Inoltre, una donna è stata arrestata per spaccio di stupefacenti, trovata in possesso di hashish ed eroina.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno aumentato la presenza sul territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza, in particolare nelle zone costiere frequentate durante l’estate. I militari hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto dei reati, concentrandosi su delitti predatori, uso e spaccio di stupefacenti, violazioni al Codice della Strada e comportamenti illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli stradali, i Carabinieri hanno sottoposto a verifica oltre 40 veicoli e più di 90 persone, contestando diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida e la mancata utilizzo del casco. Inoltre, è stata segnalata alla Prefettura di Messina un giovane trovato in possesso di una piccola quantità di hashish per uso personale.

Durante i servizi, i Carabinieri hanno deferito una donna di 38 anni in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione personale e domiciliare, è stato rinvenuto oltre 10 grammi di hashish e circa 1,5 grammi di eroina. La droga è stata sequestrata e inviata al R.I.S. di Messina per ulteriori analisi di laboratorio.

© Riproduzione riservata.