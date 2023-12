Esposizione Porsche al Verona Trento: un’opportunità per gli studenti

Nel contesto dell’Open Day presso il Verona Trento di Messina, oggi è stata esposta una varietà di automobili Porsche, alcune delle quali di ultima generazione. Gli studenti, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, avranno l’opportunità di immergersi nelle officine della prestigiosa casa automobilistica tedesca, contribuendo attivamente alla manutenzione e riparazione di veicoli d’alta gamma.

L’evento straordinario ha dimostrato l’essenza della formazione professionale nel settore automobilistico, evidenziando il percorso di alternanza scuola-lavoro per gli studenti specializzati in meccanica, meccatronica ed energia. Questi giovani avranno la possibilità di applicare le loro competenze teoriche in un contesto lavorativo reale, beneficiando delle attrezzature all’avanguardia e dell’esperienza pratica nelle officine del Centro Porsche Palazzo S.R.L.

Durante il loro soggiorno nelle officine Porsche, gli studenti saranno immersi in un ambiente dinamico e tecnologicamente avanzato, sotto la guida di esperti del settore. Quest’esperienza permetterà loro di affinare le competenze tecniche e comprendere le sfide specifiche del settore automobilistico di alto livello.

Oltre agli aspetti tecnici, l’alternanza scuola-lavoro presso il Centro Porsche Palazzo S.R.L. offrirà agli studenti una panoramica delle dinamiche organizzative e professionali delle officine di lusso. Saranno esposti all’importanza del lavoro di squadra, della precisione e dell’attenzione ai dettagli nel settore automobilistico.

Questo percorso educativo ha rappresentato una celebrazione del connubio tra istruzione e industria nel settore automobilistico, preparando una nuova generazione di professionisti automobilistici.

