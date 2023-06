Torta all’hashish a Palermo, quattro studenti finiscono in ospedale

Intossicazione da torta con hashish: quattro studenti del liceo Umberto Primo di Palermo ospedalizzati.

Quattro studenti del liceo Umberto I di Palermo sono stati trasportati in ospedale dopo aver ingerito una torta presumibilmente contenente hashish. L’episodio ha suscitato preoccupazione e indagini da parte delle autorità scolastiche e della polizia.

Secondo quanto riportato, i giovani avrebbero consumato una fetta di torta al di fuori della scuola, ignari della presenza della droga al suo interno. Dopo pochi istanti, hanno iniziato a vomitare e ad avvertire svenimenti, rendendo necessario il loro immediato ricovero.

Uno dei ragazzi, un diciottenne, ha dichiarato di essere all’oscuro della presenza di sostanze stupefacenti nella torta. È possibile che si tratti di un crudele scherzo ai danni degli studenti dell’ultimo anno di una classe del liceo.

I quattro studenti sono stati trasportati in ospedali diversi, con alcuni ricoverati al Civico e gli altri al Policlinico. Fortunatamente, i medici hanno rassicurato sulla loro condizione, confermando che si trovano ora a casa e si sono ripresi grazie alle cure mediche fornite. Successivamente, sono state riscontrate tracce di droga nelle loro urine, confermando la loro testimonianza riguardo all’ingestione accidentale.

Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso e sono condotte dalle autorità competenti. Il dirigente scolastico, Vito Lo Scrudato, ha confermato che i ragazzi sono tutti della stessa classe e che sono stati immediatamente soccorsi e affidati alle cure dei sanitari.

L’episodio ha suscitato allarme all’interno della comunità scolastica e mette in luce la necessità di rafforzare la sicurezza e la vigilanza per evitare situazioni simili in futuro.

© Riproduzione riservata.