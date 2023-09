Anziano di notte in mare salvato dalla Capitaneria di Porto

Nella tranquilla notte di Milazzo, un dramma marittimo è stato evitato grazie all’intervento tempestivo della Capitaneria di Porto. Un anziano, disperso nelle acque oscure, è stato miracolosamente salvato da un equipaggio della nave Jijel.

Nel buio fitto della serata, intorno alle 22:30, l’equipaggio della Jijel ha individuato una figura umana in difficoltà nelle vicinanze della Silvanetta. Senza esitazione, hanno dato l’allarme, innescando una catena di soccorso che avrebbe portato a un lieto fine.

L’uomo anziano, trovato in uno stato di confusione estrema, aveva intrapreso una notte solitaria in mare. La tempestiva chiamata di soccorso ha attivato la motovedetta CP 875 della Capitaneria di Porto di Milazzo. L’equipaggio della motovedetta, composto da uomini coraggiosi e pronti all’azione, si è subito mobilitato per il salvataggio.

Il comandante del rimorchiatore Antonio Cambria, insieme al direttore di macchina Gaetano Montecucco e a Giuseppe Picciolo, ha lanciato un salvagente anulare verso l’uomo in difficoltà. Il gesto ha segnato l’inizio di un’operazione di recupero straordinaria.

Le prime informazioni suggeriscono che l’anziano si sia volontariamente gettato in mare nei pressi della Silvanetta. Tuttavia, la totale assenza di luce notturna ha compromesso il suo orientamento, trasformando un atto apparentemente deliberato in un’emergenza per la sua vita.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza per i necessari controlli medici, l’uomo anziano può ora ringraziare la prontezza e la determinazione dei soccorritori della Capitaneria di Porto, così come dell’equipaggio della Jijel. La notte si è conclusa con un lieto ritorno a casa, un epilogo felice in un contesto che poteva avere esiti tragici.

