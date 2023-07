Solidarietà a Catania: la Polizia aiuta un cittadino americano

Polizia Ferroviaria di Catania: un anziano straniero riabbraccia la famiglia grazie al loro aiuto.

Un anziano cittadino americano, smarrito e senza mezzi per tornare a casa, è stato soccorso dalla Polizia ferroviaria di Catania, che lo ha aiutato a ricongiungersi con il figlio in Sicilia. Un gesto di solidarietà che dimostra l’attenzione e l’efficienza delle forze dell’ordine nella risoluzione di situazioni di difficoltà.

La Polizia ferroviaria di Catania ha recentemente svolto un’importante operazione di soccorso presso la Stazione Centrale, aiutando un anziano cittadino americano a ritrovare la strada di casa e a ricongiungersi con il figlio. L’uomo, un settantaduenne malato, si era rivolto agli agenti presenti nella stazione, spiegando di aver smarrito sia i soldi che i documenti necessari per tornare negli Stati Uniti.

I poliziotti, prontamente sensibili alla sua situazione, hanno immediatamente avviato le procedure per identificarlo e, se necessario, organizzare il suo rientro negli USA in collaborazione con il Consolato americano di Napoli. Nel frattempo, per garantirgli un alloggio e il sostentamento, gli agenti si sono coordinati con la locale Caritas.

Successivamente, il Consolato ha comunicato i risultati delle verifiche, rivelando che il figlio dell’anziano risiedeva in Sicilia. Una volta contattato, il figlio si è recato presso gli uffici della Polfer di Catania per prendersi cura del padre e riportarlo a casa.

Questo episodio di solidarietà e assistenza dimostra l’importanza di un servizio di polizia attento e pronto ad aiutare i cittadini in difficoltà, anche quando si tratta di stranieri lontani dal proprio Paese. La Polizia ferroviaria di Catania ha dimostrato una grande sensibilità nel risolvere la problematica dell’anziano americano, riunendolo con il suo familiare e garantendo il suo benessere durante la permanenza in città.

© Riproduzione riservata.