Capo d’Orlando: Focus sulla Misura 7.2 per Comuni e Associazioni

L’8 gennaio 2024, a Capo d’Orlando, presso Piazza Stazione, si terrà un evento significativo. Alle ore 16:30, presso il “teatro allo scalo”, il Gal Nebrodi Plus organizzerà un’iniziativa per illustrare la misura 7.2 del PAL 14/22.

Durante l’evento, i tecnici del Gal Nebrodi Plus forniranno dettagli sulla misura 7.2, che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile per la fruizione del territorio. Questa misura è rivolta ai Comuni e alle Associazioni, che collaboreranno con il settore pubblico. È importante notare che la dotazione finanziaria per questa iniziativa ammonta a 800.000 €, con un tasso di aiuto del 100% per i beneficiari.

