Sequestro e denuncia per una estetista abusiva di Francofonte

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, guidato dal Colonnello Lucio Vaccaro, continua a contrastare le attività illecite legate all’evasione fiscale e all’esercizio abusivo di professioni. Nell’ambito di tali operazioni, i Finanzieri della Tenenza di Lentini hanno individuato, nel Comune di Francofonte, un caso di esercizio abusivo della professione estetica da parte di un’operatrice non regolarmente iscritta all’albo professionale, come previsto dalla Legge 1/1990.

L’attività illegale veniva svolta in un locale ricavato all’interno di una residenza privata. Le Fiamme Gialle hanno scoperto una stanza attrezzata con vari strumenti e prodotti cosmetici necessari per svolgere trattamenti estetici, tra cui lettino, macchina scaldacera, macchina per pulizia viso, lampada illuminazione trattamento estetico, smerigliatrice per unghie, nonché smalti, rossetti e matite.

L’estetista improvvisata è stata segnalata all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive di Palermo per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Inoltre, tutte le attrezzature e i prodotti cosmetici impiegati nell’attività illegale sono stati sequestrati. Attualmente, sono in corso indagini per valutare la situazione fiscale della persona sanzionata.

© Riproduzione riservata.