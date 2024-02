Giovane 28enne tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno recentemente impedito un gesto tragico da parte di un giovane 28enne del luogo, intervenendo tempestivamente presso la sua residenza. Il ventottenne, afflitto da una depressione legata a questioni lavorative, aveva preso le chiavi dell’auto di famiglia per fuggire, cercando di eludere ogni tentativo di contatto. I familiari, preoccupati, si sono rivolti alle forze dell’ordine, ignari che la fuga celasse un piano più oscuro.

Il giovane intendeva utilizzare le armi legalmente possedute dal padre per mettere fine alla propria vita. Tuttavia, l’attenta indagine dei Carabinieri ha sventato il pericolo, cogliendo il tentativo del giovane di aprire la cassaforte contenente le armi. Dopo averlo calmato e avviato un dialogo per comprendere il suo stato emotivo, i militari hanno richiesto l’intervento medico e proceduto al temporaneo ritiro delle armi per garantire la sicurezza della famiglia.

© Riproduzione riservata.