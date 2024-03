16 imbarcazioni non dichiarate: operazione ‘Hidden Yacht’ a Milazzo

Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Milazzo hanno condotto l’operazione “Hidden Yacht”, rivelando un’evasione fiscale concernente imbarcazioni da diporto non dichiarate al fisco italiano. Si tratta di 16 imbarcazioni, registrate all’estero ma utilizzate da contribuenti nazionali, che non hanno compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il fenomeno del “flagging out”, ovvero l’immatricolazione di navi presso paesi esteri per eludere normative fiscali e di sicurezza, è stato individuato come motivo principale di questa omissione.

Secondo la normativa fiscale, i residenti in Italia devono segnalare la disponibilità di tali imbarcazioni nel modello di dichiarazione dei redditi. Grazie all’attività di vigilanza costiera, i militari hanno monitorato numerose imbarcazioni nella zona delle Isole Eolie e parte del versante tirrenico del litorale di Messina. Attraverso un’indagine approfondita e l’utilizzo delle banche dati, sono state individuate 16 imbarcazioni battenti bandiera straniera, principalmente provenienti da Francia, Belgio, Polonia e Regno Unito, non dichiarate dai proprietari per uno o più anni di imposta.

Il valore complessivo dei beni non dichiarati supera gli 8 milioni e mezzo di euro, soggetti a sanzioni che vanno dal 3% al 15% del patrimonio non dichiarato per ogni anno di imposta. Fra i responsabili segnalati ai Reparti territoriali competenti figura anche uno skipper professionista che ha utilizzato l’imbarcazione estera per attività di charter in acque territoriali.

