Schiarite e piovaschi in Sicilia tra fine maggio e inizio giugno

In Sicilia, l’alta pressione si intensifica ulteriormente domenica, portando ampi rasserenamenti. In particolare, sul litorale tirrenico, ionico e meridionale, si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite durante tutta la giornata, con tendenza a cieli sereni in serata. Sull’Appennino, la situazione sarà simile, con nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Nelle zone interne, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, ma dal tardo pomeriggio si verificheranno ampi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

I venti saranno deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, con una progressiva attenuazione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.050 metri. Il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia risulteranno mossi.

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, la Sicilia sarà interessata da nubi irregolari e piovaschi di passaggio. Nei prossimi giorni, le regioni meridionali italiane si troveranno al confine tra le propaggini settentrionali dell’anticiclone e le umide correnti atlantiche, collegate a una circolazione depressionaria attiva al Nord e sull’alto Tirreno. – Fonte 3Bmeteo.

