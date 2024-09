Motoraduno per la Vita: dedica a Gaetano Alessandro

La quarta edizione del “Motoraduno per la Vita” si è svolta recentemente con una significativa dedica a Gaetano Alessandro, fondatore della onlus “Donare è Vita”. L’evento, che ha avuto luogo domenica scorsa, ha visto una partecipazione massiccia di motociclisti e appassionati, con circa 200 moto e 300 partecipanti. La giornata, focalizzata sulla sensibilizzazione alla donazione di sangue, organi e tessuti, è stata organizzata dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos, guidato dal sindaco Giorgio Stracuzzi. Hanno patrocinato l’evento anche i Comuni di Messina, Scaletta Zanclea, Furci Siculo, l’Università degli Studi di Messina, il Policlinico Universitario di Messina, l’Asp Messina, l’Asp Trapani e l’A.O. Papardo.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessora alla Salute Alessandra Calafiore hanno inaugurato l’evento con un messaggio di sostegno. La Professoressa Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale per promuovere la cultura della donazione. Durante il motoraduno, sono state effettuate due tappe intermedie a Scaletta Zanclea e Furci Siculo, con la partecipazione rispettivamente dei sindaci Gianfranco Moschella e Matteo Francilia.

Il convegno conclusivo “La cultura della donazione: un gesto per la Vita” si è tenuto alla Città dei Saperi di Giardini Naxos, moderato dalla giornalista Lilly La Fauci. Il Direttore Generale dell’IRCCS, Maurizio Lanza, ha evidenziato il successo della Sicilia nel 2023 come una delle prime regioni italiane per le donazioni, e ha ribadito l’importanza di continuare a migliorare. Il Direttore Scientifico Angelo Quartarone ha espresso l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione a partire dalle scuole. Il dottor Salvatore Leonardi ha avvertito sui pericoli delle “fake news” riguardanti la donazione di organi e ha chiarito il rigoroso processo di accertamento della morte cerebrale. La giornata si è conclusa con una visita al parco archeologico di Giardini Naxos, mantenendo al centro l’impegno dei motociclisti e delle associazioni coinvolte, tra cui “Donare è Vita”, Admo Messina, Aido Messina, e Avis Comunale di Messina.

