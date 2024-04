Conferita medaglia di bronzo alla sezione A.N.F.I. di Sant’Agata Militello

Nella solenne cornice della Chiesa Madre di Capizzi (ME), durante la celebrazione della Domenica in Albis, il Delegato Vicario Nobile Antonio di Janni Cav. Gr.Cr. di Grazia, accompagnato dalla Dama Santina Ferlito, ha conferito alla Sezione A.N.F.I. “fin. V.D.D. Maurizio Gorgone” di Sant’Agata Militello (ME) la Medaglia di Bronzo di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Il riconoscimento è stato ricevuto dalla Sezione, rappresentata dal presidente Sten. Cav. Uff. O.M.R.I. Sten. Giuseppe Sturniolo.

La Sezione A.N.F.I. “fin. V.D.D. Maurizio Gorgone” di Sant’Agata Militello si è distinta nel territorio dal 2014 per le molteplici attività ricreative, sociali, culturali, di solidarietà e di volontariato, oltre alla commemorazione dei Caduti e delle Feste Nazionali.

L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), ente apolitico e apartitico, mira a rinsaldare i legami tra il personale della Guardia di Finanza in servizio e in congedo, fornendo assistenza ai suoi membri e mantenendo relazioni con altre associazioni affini.

