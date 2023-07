Piraino: Piano Regolatore …un illustre sconosciuto

La condotta dell’amministrazione contro le prospettive di sviluppo del nostro paese.

L'amministrazione di Piraino è fermamente criticata per l'inerzia nell'approvazione del PRG, causando una situazione di stallo che minaccia lo sviluppo del paese.

L’amministrazione di Piraino continua a manifestare una preoccupante inerzia in merito al procedimento di approvazione del PRG che langue in situazione di stallo.

Dopo oltre un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione e sebbene la documentazione tecnica relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del PRG sia agli atti del comune da quasi 3 mesi, inspiegabilmente, non viene convocato il consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.

Crediamo che una simile condotta, idonea solo a perpetuare l’inefficacia di quel fondamentale strumento pianificatorio che è il Piano Regolatore Generale, vada contro le prospettive di sviluppo del nostro paese e, dunque, contro gli interessi legittimi dei Pirainesi.

Nella qualità di consiglieri comunali di minoranza, abbiamo ritenuto di invitare formalmente l’amministrazione ad attivarsi con immediatezza per portare in consiglio comunale la superiore documentazione ai fini della sua adozione in vista ed in funzione della successiva definizione del procedimento di formazione del nuovo PRG.

Gruppo di opposizione “Noi che amiamo Piraino”

