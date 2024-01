82enne finisce in mare con l’auto nel porto di Tremestieri

Un anziano di 82 anni ha vissuto un momento di paura nel porto di Tremestieri, a Messina, quando la sua auto è finita in mare. L’incidente è avvenuto a causa di una manovra errata compiuta dal conducente a bordo di un Renault Traffic. Fortunatamente, l’uomo è riuscito ad aprire lo sportello e ad uscire dall’auto prima che questa sprofondasse completamente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, il servizio di emergenza 118 e gli uomini della Guardia Costiera. La Capitaneria del Porto ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento, il primo scivolo del porto è stato dichiarato inutilizzabile a causa della presenza dell’auto sommersa.

Nonostante il grande spavento, l’anziano conducente non ha riportato gravi lesioni ed è stato visitato da un medico giunto in ambulanza. Gli uomini del terminal portuale hanno provveduto a fornirgli abiti asciutti per riprendersi dall’accaduto.

