Ampliamento Istituto Superiore di Lipari: soluzione ai disagi scolastici

Ampliamento dell’Istituto Superiore di Lipari: un progetto per risolvere i disagi. Sindaco e autorità presenti.

Il Sindaco Metropolitano di Messina, il dott. Federico Basile, ha presieduto la cerimonia di consegna dei lavori di ampliamento dell’Istituto Superiore “Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari. Questo importante progetto, del valore di 3.195.000 euro, mira a rendere funzionale il significativo complesso scolastico delle Isole Eolie.

All’incontro odierno erano presenti diverse personalità, tra cui il Direttore Generale del Comune di Messina, il dott. Salvo Puccio, il Dirigente della IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” della Città Metropolitana di Messina, il dott. Biagio Privitera, l’ing. Carmelo Battaglia come Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Giovanni Lentini come Direttore dei Lavori e i rappresentanti dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo edificio.

Il Sindaco Basile ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti, affermando che risolverà definitivamente i disagi attuali che interferiscono negativamente con le attività didattiche normali. Questo progetto rappresenta solo il primo passo verso la completa riqualificazione del Vainicher, in quanto una volta terminati i lavori di ampliamento, si darà il via a un nuovo intervento che completerà la visione del Palazzo dei Leoni.

© Riproduzione riservata.