Giro di Sicilia e Giro d’Italia: Il ritorno nel 2025

Il cicloturismo in Sicilia si conferma un elemento di notevole interesse per l’offerta turistica regionale, come dichiarato dall’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata. In particolare, si è fatto riferimento al Giro di Sicilia e al Giro d’Italia, eventi che torneranno nel 2025 dopo un’interruzione dovuta al ciclo di programmazione 21/27.

Nonostante le difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie, l’assessorato si impegna a supportare iniziative sportive di forte attrattività turistica. Il lavoro con Rcs mira a consolidare i risultati ottenuti e ad arricchire l’offerta di eventi sportivi sull’isola.

