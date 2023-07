Ondata di calore in Sicilia: allerta rossa per Messina e Catania

L’ondata di calore che colpirà la Sicilia nei prossimi giorni ha portato all’emanazione dell’allerta rossa per le città di Catania e Messina, con temperature percepite che raggiungeranno i 38 gradi. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha esortato i comuni a attivare i piani di emergenza per garantire assistenza e prevenire incendi.

Caldo estremo in arrivo minaccia la Sicilia, con particolare attenzione per le città di Catania e Messina. Il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore ha emesso l’allerta rossa per sabato 15 luglio, segnalando temperature massime percepite di circa 38 gradi alle ore 14. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha lanciato un appello ai comuni affinché attivino i piani di emergenza e intensifichino gli interventi per garantire assistenza alla popolazione e prevenire il rischio di incendi.

Il dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha sottolineato che il notevole aumento delle temperature esporrà i soggetti più fragili, come bambini e anziani, a rischi per la salute. È fondamentale limitare l’esposizione al sole e al caldo, mantenere il corpo fresco e idratato.

Si prevede che le condizioni di pericolo per la salute si protrarranno per alcuni giorni, pertanto si raccomanda di evitare l’attività fisica intensa all’aperto durante le ore più calde, di uscire di casa solo nei momenti meno caldi della giornata e di indossare abbigliamento leggero e comodo. Ulteriori informazioni su come proteggersi dal caldo possono essere consultate online nel sito del Ministero della Salute tramite l’opuscolo ‘Proteggiamoci dal caldo. 10 semplici regole per un’estate in sicurezza’.

