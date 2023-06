Santa Teresa, ferito giovane scambia petardo per fumogeno

Ferito giovane durante sfilata del Palio della Madonna del Carmelo a Santa Teresa di Riva. Petardo scambiato per fumogeno. Trasportato in ospedale.

Durante la sfilata di apertura del 23esimo Palio della Madonna del Carmelo, patrona di Santa Teresa di Riva, si è verificato un incidente che ha causato il ferimento di un giovane. Mentre il ragazzo si trovava davanti a piazza Municipio, un petardo gli è esploso in mano, scambiato erroneamente per un fumogeno come quelli utilizzati precedentemente.

A causa dell’esplosione, il giovane ha riportato tagli alle mani. I presenti hanno prontamente prestato i primi soccorsi, ma è stato necessario il trasporto in ambulanza del 118 al Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per le relative indagini.

È importante prestare sempre attenzione durante l’utilizzo di fuochi d’artificio e accertarsi della loro corretta identificazione per evitare situazioni pericolose come quella accaduta durante la festa del Palio della Madonna del Carmelo a Santa Teresa di Riva.

© Riproduzione riservata.