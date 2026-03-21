Previsioni Meteo, peggioramento atteso tra sabato e domenica

Un progressivo calo della pressione atmosferica interessa la Sicilia, favorendo l’ingresso di correnti più umide e un conseguente aumento della copertura nuvolosa. Nella giornata di sabato si registra un rapido incremento delle nubi, con condizioni che evolvono verso cieli molto nuvolosi a partire dal pomeriggio. Sul versante tirrenico il tempo si presenta variabile, con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. L’area ionica è caratterizzata da nubi irregolari alternate a pause soleggiate, ma con tendenza a copertura più compatta e deboli precipitazioni in serata.

Lungo il litorale meridionale si osservano iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso, seguite da un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Sull’Appennino si alternano annuvolamenti e schiarite, con un peggioramento serale fino a condizioni di cielo molto nuvoloso. Le zone interne mantengono variabilità diffusa. I venti risultano deboli dai quadranti nord-orientali, con quota dello zero termico attorno ai 2.050 metri. Il Basso Tirreno e il Canale si presentano mossi, mentre il Mare di Sicilia tende da mosso a poco mosso.

Per la giornata di domenica, l’afflusso di aria umida determina condizioni di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso sull’intero territorio regionale. Sul litorale tirrenico si prevedono cieli coperti con deboli piogge in serata. Sul versante ionico si registrano precipitazioni più diffuse, in intensificazione nelle ore pomeridiane con possibili rovesci temporaleschi. Il settore meridionale rimane in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento nelle ore serali.

Sull’Appennino si osserva un peggioramento con piogge e rovesci, in attenuazione dalla sera. Le aree interne sono interessate da nuvolosità crescente e deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da schiarite serali. I venti restano deboli nord-orientali, con zero termico in calo intorno ai 1.800 metri. I mari risultano generalmente poco mossi. – Fonte 3Bmeteo.

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