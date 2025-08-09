69ª edizione del Tindari Festival “La Notte Bianca” anima il borgo

Tindari ha ospitato l’8 agosto “La Notte Bianca”, evento inserito nel programma della 69ª edizione del Tindari Festival, organizzato dal Comune di Patti con la direzione artistica di Mario Incudine e la collaborazione di diverse associazioni locali. La manifestazione ha proposto spettacoli, letture e performance nelle principali location del borgo, attirando pubblico e partecipazione della comunità.

L’appuntamento si è aperto con “Tindari Legge” al tramonto nel Gymnasium dell’area archeologica, con cento cittadini impegnati nella lettura di Camilleri sotto la direzione di Stefano Molica e Peppino Bisagni. In seguito, lo spettacolo “Tum Tum Tarantella” ha unito sonorità della tradizione siciliana e musica dance, proseguendo fino all’alba.

La Serata di Gala ha visto la presenza di ospiti internazionali, tra cui il regista Peter Stein, le attrici Maddalena Crippa, Francesca Inaudi e Lucia Sardo, il compositore Roberto Cacciapaglia, Alessandra Mortelliti, Monsignor Giuseppe Baturi, Paolo Licata, Gaetana Iacono, Giuseppe Fata, Antonio Presti e Ruggero De Maria. Un riconoscimento è stato conferito anche alle “Signore di Patti”, compagnia teatrale impegnata in progetti sociali. La conduzione è stata affidata a Salvo La Rosa, con accompagnamento musicale della Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone e la sfilata “Metamorfosi” di Atelier Desìo.

Tra le altre iniziative, “Le divote Historie” nella Basilica, le esibizioni del Circo Teatrale Yldor Circus e l’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli. Il sindaco Gianluca Bonsignore, Mario Incudine e l’assessore Salvatore Sidoti hanno sottolineato il valore culturale, sociale ed economico dell’evento.

Il festival prosegue il 10 agosto con la prima nazionale di “Io, una corsa infinita” e l’11 agosto con “Polifemo innamorato” al Teatro Greco.

