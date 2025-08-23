Messina, diagnosticato caso di West Nile al Papardo

Un caso di virus West Nile è stato rilevato a Messina. L’Azienda Ospedaliera Papardo ha reso noto che una donna di 74 anni è stata ricoverata dopo sei giorni di febbre persistente. La paziente, giunta al pronto soccorso, presentava febbre elevata, cefalea e rigidità nucale.

Il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Papardo, Antonio Albanese, ha confermato la diagnosi a seguito degli accertamenti condotti dal reparto di Patologia clinica. «Gli esami effettuati hanno permesso di individuare l’infezione da West Nile», ha dichiarato Albanese.

La donna è stata immediatamente sottoposta a trattamento farmacologico e trasferita in area di isolamento, in conformità con le procedure previste dalle direttive ministeriali. L’ospedale ha inoltre attivato le misure di sicurezza sanitaria previste in questi casi, finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Il West Nile, trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, può manifestarsi con sintomi lievi o, nei soggetti più vulnerabili, determinare complicanze neurologiche. Il Papardo ha precisato che la paziente è attualmente monitorata e sottoposta a tutte le cure necessarie, mentre restano in vigore i protocolli di sorveglianza sanitaria stabiliti a livello nazionale.

