Rissa a Capo d’Orlando, tre minorenni collocati in comunità

Nel pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di tre minorenni, ritenuti coinvolti nella rissa avvenuta nella notte del 19 agosto a Capo d’Orlando. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Messina, Rosa Calabrò, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Andrea Pagano, è stato emesso con l’accusa di rissa e lesioni personali.

Quella notte una pattuglia del Nucleo Radiomobile, allertata dalla centrale operativa, era intervenuta nell’area della movida cittadina riscontrando un assembramento e quattro persone con ferite che hanno richiesto cure mediche al pronto soccorso. Le indagini, supportate dalle immagini della videosorveglianza, da testimonianze e da un video diffuso sui social, hanno ricostruito le fasi dell’alterco. Lo scontro sarebbe nato per motivi banali e avrebbe coinvolto due coppie di giovani in un violento corpo a corpo, durante il quale sarebbe stato usato anche un bastone di legno.

Nella colluttazione si sarebbe inserito un quinto individuo, non ancora identificato, che avrebbe colpito uno dei partecipanti con un casco da motociclista, oltre che con calci e pugni al volto. L’attività investigativa successiva ha permesso di risalire all’identità dei tre minori destinatari del provvedimento cautelare, raccogliendo elementi ritenuti idonei al deferimento per rissa e lesioni.

L’episodio, per la gravità delle modalità e la giovane età dei soggetti coinvolti, aveva suscitato particolare attenzione nella comunità locale, richiamando l’attenzione sul tema della sicurezza pubblica nella zona.

👁 Articolo letto 1.540 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.