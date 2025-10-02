Patti e Pro Gaza alla manifestazione del 3 ottobre a Messina

Domani, 3 ottobre 2025, una delegazione di associazioni provenienti da Patti e dai comuni limitrofi, insieme a gruppi di cittadini riuniti sotto la denominazione “Pro Gaza”, prenderà parte alla manifestazione organizzata a Messina nell’ambito dello sciopero generale proclamato dalla CGIL. L’iniziativa si colloca a sostegno della Flotilla Global Sumud e della popolazione palestinese.

I promotori dell’adesione ribadiscono la propria solidarietà agli attivisti della Flotilla, tra cui figurano anche cittadini italiani, sottoposti – secondo quanto dichiarato – a un’azione di abbordaggio e successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, che viene definita come una violazione del diritto internazionale.

In una nota congiunta si legge: «Chiediamo il ripristino della legalità e dei diritti civili, compromessi da lungo tempo in Medio Oriente, dove si assiste a un incremento delle violenze e a continue aggressioni verso civili e minori».

Durante la mobilitazione di Messina, le associazioni partecipanti manifesteranno a fianco di studenti, lavoratori e cittadini, chiedendo l’attuazione immediata di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, l’apertura di corridoi umanitari stabili e l’avvio di un processo di pace internazionale. La proposta prevede il coinvolgimento di mediatori indipendenti e il riconoscimento paritario delle istanze provenienti da entrambe le parti in conflitto.

Le associazioni della RETE

A Truvatura (Libreria) – Tindari

Agapes – Patti

Ali di Carta – Brolo

Aurea Nox (Casa editrice) – Gioiosa Marea

Capitolo 18 (Libreria) – Patti

Collettivo Umana – Patti

Consulta Giovanile di Patti

Corteo storico Federico IV – San Piero Patti

Il Filo della Memoria – Librizzi

Italia Nostra – Presidio Nebrodi

MuoviMente – Patti

New Agorà – Patti

Officina delle Idee – Patti

Pachamama – Montagnareale

Pro Loco Patti

Salvatore Quasimodo – Patti

Teseo – Milazzo

Yorick (Casa editrice) – Patti

