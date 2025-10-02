Patti e Pro Gaza alla manifestazione del 3 ottobre a Messina
Domani, 3 ottobre 2025, una delegazione di associazioni provenienti da Patti e dai comuni limitrofi, insieme a gruppi di cittadini riuniti sotto la denominazione “Pro Gaza”, prenderà parte alla manifestazione organizzata a Messina nell’ambito dello sciopero generale proclamato dalla CGIL. L’iniziativa si colloca a sostegno della Flotilla Global Sumud e della popolazione palestinese.
I promotori dell’adesione ribadiscono la propria solidarietà agli attivisti della Flotilla, tra cui figurano anche cittadini italiani, sottoposti – secondo quanto dichiarato – a un’azione di abbordaggio e successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, che viene definita come una violazione del diritto internazionale.
In una nota congiunta si legge: «Chiediamo il ripristino della legalità e dei diritti civili, compromessi da lungo tempo in Medio Oriente, dove si assiste a un incremento delle violenze e a continue aggressioni verso civili e minori».
Durante la mobilitazione di Messina, le associazioni partecipanti manifesteranno a fianco di studenti, lavoratori e cittadini, chiedendo l’attuazione immediata di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, l’apertura di corridoi umanitari stabili e l’avvio di un processo di pace internazionale. La proposta prevede il coinvolgimento di mediatori indipendenti e il riconoscimento paritario delle istanze provenienti da entrambe le parti in conflitto.
Le associazioni della RETE
A Truvatura (Libreria) – Tindari
Agapes – Patti
Ali di Carta – Brolo
Aurea Nox (Casa editrice) – Gioiosa Marea
Capitolo 18 (Libreria) – Patti
Collettivo Umana – Patti
Consulta Giovanile di Patti
Corteo storico Federico IV – San Piero Patti
Il Filo della Memoria – Librizzi
Italia Nostra – Presidio Nebrodi
MuoviMente – Patti
New Agorà – Patti
Officina delle Idee – Patti
Pachamama – Montagnareale
Pro Loco Patti
Salvatore Quasimodo – Patti
Teseo – Milazzo
Yorick (Casa editrice) – Patti
