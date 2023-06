Incidente mortale sul Viale Italia: uomo si lancia dal parapetto

Un uomo di mezza età ha compiuto un gesto estremo gettandosi dal parapetto del Viale Italia a Messina, perdendo la vita nell’impatto con la via sottostante. Testimonianze e indagini sono in corso per comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

Un tragico episodio si è verificato questa sera lungo il Viale Italia a Messina, lasciando la comunità sgomenta. Un uomo di mezza età ha deciso di porre fine alla propria vita, gettandosi nel vuoto dal parapetto e atterrando nella via sottostante, Noviziato Casazza. Una caduta di oltre 10 metri che si è rivelata fatale.

La dinamica dell’incidente è stata svelata grazie alla testimonianza di un giovane residente nelle vicinanze. Mentre stava rientrando a casa in auto, ha notato l’uomo sporgersi dal parapetto, intuendo immediatamente le sue intenzioni. Nel tentativo di dissuaderlo, il giovane ha cercato di fermare l’auto, ma è stato troppo tardi: l’uomo si è lanciato nel vuoto. In quel preciso istante, un motociclista che percorreva la strada da Viale Italia a Piazza Trombetta è riuscito a schivare il corpo dell’uomo, evitando un impatto diretto ma perdendo il controllo del veicolo. Fortunatamente, il motociclista ha riportato solo lievi escoriazioni.

Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri della stazione di Camaro, la polizia municipale e il servizio di emergenza medica 118, si sono prontamente recate sul luogo dell’incidente. Una seconda testimonianza ha confermato di aver visto l’uomo in piedi sul parapetto poco prima dell’accaduto.

Al momento, non sono ancora state identificate le generalità della vittima, poiché non aveva documenti personali con sé. L’unico oggetto rinvenuto è stato un cellulare ancora funzionante, ma bloccato da un codice numerico. Non sono state ricevute chiamate sul suo telefono durante la serata. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per verificare la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, al fine di ricostruire l’accaduto. Tuttavia, le prime immagini consultate mostrano solo il momento dell’impatto con il suolo, confermando che non vi è stata alcuna collisione tra il corpo dell’uomo e lo scooter che transitava in quel momento.

Dopo l’arrivo del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Papardo. Domani il medico legale effettuerà una perizia esterna per determinare ulteriori dettagli sulla tragedia.

