Nuova realtà socio-culturale: nasce l’A.S.D. ProjectX a Sinagra

Promozione di eventi multidisciplinari per coinvolgere la Comunità locale.

Sinagra dà il benvenuto all’A.S.D. ProjectX, associazione dinamica dedicata a eventi socio-culturali e sportivi, puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Un nuovo punto di riferimento per eventi e attività coinvolgenti spicca nella comunità nebroidea con l’arrivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ProjectX. Fondata con l’obiettivo di promuovere diversità e coinvolgimento, l’associazione è determinata a catalizzare generazioni attraverso ricreazione, arte, sport e cultura.

“PROJECTX” emerge come forza trainante di cambiamento nella città, unendo obiettivi di inclusione e sviluppo. Gli iniziatori delineano un futuro in cui l’associazione sarà un faro per tutti, creando legami tra i cittadini del territorio e organizzando eventi che riflettono il vibrante spirito della comunità.

L’associazione si propone di essere un’entità aperta e collaborativa, attingendo alle risorse di enti municipali, imprese locali e altre organizzazioni per forgiare insieme un calendario di eventi coinvolgenti. Questo approccio inclusivo ha portato alla collaborazione con entusiasmo con il Comune di Sinagra per presentare il “Carnival Schiuma Party” come pezzo forte del cartellone estivo 2023. Un evento che si preannuncia memorabile e che ProjectX intende perpetuare negli anni a venire.

Con l’A.S.D. ProjectX, Sinagra abbraccia una visione di cambiamento e coinvolgimento, dimostrando la propria volontà di crescere insieme e creare momenti significativi di connessione tra i suoi cittadini.

