Avviati i lavori per la rete ultraveloce “Open Fiber” a Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, hanno preso il via i lavori del progetto “Piano Italia 1 Giga” di Open Fiber, volto a dotare il territorio di una rete in fibra ottica ad alta velocità. Questo intervento fa parte della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, supportata finanziariamente dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Open Fiber contribuisce finanziariamente con il 30% del budget complessivo, mentre il restante 70% proviene da fondi pubblici, in un progetto supervisionato da Infratel Italia. L’iniziativa è rivolta alle aree attualmente prive di una rete in grado di fornire una velocità di almeno 300 Mbps.

A Gioiosa Marea, l’intervento riguarderà circa 1.000 civici e prevede la realizzazione di una rete FTTH (Fiber To The Home), che porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni, garantendo una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. L’infrastruttura si estenderà per oltre 41 chilometri e sfrutterà, ove possibile, le strutture già esistenti, riducendo l’impatto ambientale e i disagi per i residenti.

Tra le tecniche impiegate nei cantieri spicca la minitrincea: uno scavo di 10 cm di larghezza e 35-50 cm di profondità che viene immediatamente riempito con malta cementizia rosa. Dopo 30 giorni di assestamento, il tratto viene definitivamente ripristinato con la scarifica e la posa dell’asfalto. Inoltre, laddove le condizioni ambientali lo permettano, Open Fiber sta utilizzando anche la microtrincea, una tecnica che prevede scavi minimi di 2,5 cm di larghezza per 30 cm di profondità.

Il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha espresso grande soddisfazione per l’inizio dei lavori, sottolineando l’importanza del progetto: “Non solo potenzierà i servizi digitali per i cittadini, ma rappresenta un elemento essenziale per migliorare la qualità della vita della nostra comunità”. La Galia ha ringraziato Open Fiber e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione, definendo la connessione veloce un “servizio essenziale” per la vita quotidiana e la partecipazione sociale.

Claudio Imperiale, field manager di Open Fiber, ha ribadito l’impegno dell’azienda per la digitalizzazione del territorio siciliano: “Prosegue l’impegno di Open Fiber per digitalizzare la Sicilia e dotare le comunità locali di una rete in fibra ottica ad alta velocità”, ha affermato, lodando la sinergia con l’amministrazione comunale che consentirà di portare la tecnologia FTTH a circa 1.900 unità immobiliari a Gioiosa Marea. Attualmente Open Fiber, leader italiano nella tecnologia FTTH, rende disponibile la connettività ultraveloce in oltre 240 città e circa 5.000 piccoli comuni in tutto il Paese.

