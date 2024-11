Origini italiane di Jill Biden, possibile visita a Gesso del presidente USA

Si ipotizza che, ai primi di dicembre, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe recarsi a Gesso (Messina), un piccolo centro collinare siciliano. La visita, se confermata, avrebbe una particolare rilevanza storica e personale, essendo legata alle origini della moglie del presidente, Jill Tracy Jacobs. Quest’ultima, infatti, ha radici nel villaggio di Gesso, dove la sua famiglia era conosciuta con il cognome Giacoppo, successivamente modificato in Jacobs dopo l’emigrazione negli Stati Uniti.

Al momento, non sono giunte conferme ufficiali sulla visita, ma numerosi indizi suggeriscono che l’ipotesi sia concreta. Nelle ultime settimane, il borgo ha visto un’intensa attività da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di sicurezza, italiani e statunitensi, impegnati in sopralluoghi e verifiche logistiche. Queste misure sono consuete in occasione di visite di tale rilevanza. Tuttavia, come spesso accade in circostanze simili, l’eventuale conferma ufficiale potrebbe arrivare solo poco prima della data stabilita.

La storia della famiglia di Jill Biden è documentata. Un registro del 1900 attesta che il nonno della First Lady, Domenico Giacoppo, lasciò Gesso il 19 maggio dello stesso anno, all’età di un anno, insieme ai fratelli e alla madre. Questo legame storico ha generato un notevole fermento nella comunità locale, dove cresce l’attesa per un evento che potrebbe rivelarsi memorabile.

