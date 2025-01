Tecnologia e formazione a Messina: focus Flutter all’IIS Verona Trento

L’I.I.S. Verona Trento di Messina, diretto da Simonetta Di Prima, si distingue come centro di eccellenza nella formazione tecnologica ospitando un evento dedicato a Flutter, framework di Google per lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma. Il workshop, in programma il 10 gennaio dalle 18:00 alle 20:00, approfondirà le potenzialità di questa tecnologia innovativa, coinvolgendo studenti, professionisti e appassionati del settore.

Tra i partecipanti spicca Carlo Lucera, co-administrator di Flutter Italia Developers Community, che offrirà un’analisi dettagliata sul ruolo di Flutter nel mercato dello sviluppo software. Grazie a una base di codice unificata per iOS, Android, Web e desktop, Flutter consente di abbattere tempi e costi di sviluppo, garantendo una gestione semplificata delle applicazioni. Attualmente, oltre il 28% delle nuove applicazioni iOS è realizzato con questo framework, evidenziando una crescente domanda di sviluppatori specializzati. In Italia, i professionisti del settore guadagnano tra i 30.000€ e i 50.000€ annui.

L’evento è organizzato da Flutter Messina, coordinato da Francesco Pagano, Antonella Rotondo e Pierluigi dell’Acqua, in collaborazione con GDG Nebrodi, Women TechMakers e l’Ordine degli Ingegneri di Messina, che accrediterà i partecipanti con crediti formativi.

Il programma prevede saluti istituzionali, una sessione di dibattito su “#FlutterInProduction” con interventi su statistiche, performance, ecosistema e roadmap futura, e un momento conclusivo dedicato al networking.

La partecipazione è gratuita previa registrazione qui, e i primi 60 iscritti riceveranno gadget esclusivi.

