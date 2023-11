Riconoscimenti di eccellenza per i Carabinieri di Palermo

Nella giornata di ieri, presso la caserma dedicata a “Giacinto Carini” all’interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, si è tenuta una solenne cerimonia in cui sono stati conferiti encomi a 10 eccellenti membri dell’Arma dei Carabinieri. Gli onorati provenivano dal Reparto Territoriale di Termini Imerese, dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Palermo e dalla Stazione di Caccamo, riconosciuti per il loro straordinario impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato sotto l’egida del Generale di Divisione Giuseppe SPINA, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, e consegnato personalmente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il Generale di Brigata Luciano MAGRINI.

Il Generale MAGRINI ha espresso profonda ammirazione per l’encomiabile operato dei militari insigniti, i quali hanno condotto, con determinazione e competenza, intricate investigazioni concernenti la tragica morte di Roberta SIRAGUSA, avvenuta a Caccamo nel corso della notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021, quando la giovane aveva appena 17 anni.

I destinatari di queste onorificenze rappresentano solamente una frazione degli uomini e delle donne dei Carabinieri, operanti con dedizione in un’ampia gamma di mansioni. Il Generale ha colto l’opportunità per esprimere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che, quotidianamente, si adoperano per assistere e tutelare le comunità. La missione dei Carabinieri è un servizio al prossimo, da svolgere con compassione, fervore, abilità professionale e spirito altruistico.

