Progetto del Ponte sullo Stretto: aggiornamenti e dibattiti a Messina

La giornata odierna si apre con un momento cruciale per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con l’amministratore delegato Pietro Ciucci e il suo staff che presentano il piano a Palazzo Zanca, in occasione di un’audizione presso la Commissione presieduta da Pippo Trischitta. Questo evento segue la recente divulgazione del progetto definitivo aggiornato e del parere del Comitato scientifico, con la società “Stretto di Messina” che ha inviato il piano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attesa della convocazione della Conferenza dei servizi, alla quale parteciperanno le autorità statali e locali interessate.

La giornata prevede un’intensa agenda, con aggiornamenti sulle prossime fasi del progetto previsti intorno alle 12, dopo i convenevoli iniziali, seguiti da un sit-in di protesta contro il ponte alle 10:30. Tra i temi cruciali in discussione, spiccano gli espropri a Torre Faro, i 68 rilievi del Comitato scientifico, i tempi e i costi di realizzazione, e gli eventuali disagi per la città di Messina. Inoltre, si attendono la valutazione d’impatto ambientale e il parere del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Parallelamente, il movimento “Invece del ponte” partecipa al Tavolo convocato dal sindaco di Messina, sottolineando l’importanza di dare voce alle preoccupazioni dei cittadini e di garantire una valutazione equa e rappresentativa dell’opera in fase di discussione.

