Messina: aperto concorso per istruttori di Polizia Municipale

Il Comune di Messina ha annunciato l’apertura del concorso pubblico per l’assunzione di cento Istruttori di Polizia Municipale. Le candidature saranno accettate online sul portale InPA fino al 18 maggio 2024. Il processo di selezione prevede una prova di efficienza fisica e successivamente una prova scritta e orale. La prova di efficienza fisica è necessaria per accedere alla fase successiva e sarà valutata come idoneità o inidoneità senza influenzare la graduatoria finale.

La prova scritta e quella orale contribuiscono al punteggio complessivo, con il superamento richiesto di almeno 36 su 60 punti per ciascuna prova. La valutazione dei titoli sarà l’ultimo passaggio, con un massimo di 10 punti assegnati dalla Commissione.

