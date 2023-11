Liberty Lines: prenotazioni aperte per il 2024

Liberty Lines ha annunciato oggi l’apertura delle prenotazioni per tutte le sue linee per il prossimo anno. I viaggiatori possono ora effettuare le prenotazioni attraverso i canali di vendita ufficiali dell’azienda. L’offerta include oltre centomila partenze previste per l’anno 2024, collegando la Sicilia alla Calabria e alle isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie ed Ustica.

Per il 2024, Liberty Lines ha adottato un approccio stagionale, suddividendo l’anno in tre periodi. Questa strategia mira a garantire un servizio efficiente per i pendolari durante la bassa stagione e a incentivare i turisti e i passeggeri occasionali durante la media ed alta stagione. Tutti gli orari e le tariffe sono il risultato di una collaborazione tra Liberty Lines, il Ministero dei Trasporti, la Regione Siciliana e le amministrazioni locali delle destinazioni, al fine di offrire il miglior servizio possibile.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di sviluppo significativa per le isole, poiché un maggior numero di partenze e una stagionalità estesa facilitano l’accessibilità dei territori sia per i residenti che per i viaggiatori per motivi di lavoro e svago.

Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines, ha dichiarato: “Tutta l’offerta commerciale viene resa disponibile con largo anticipo per soddisfare le esigenze degli operatori turistici che necessitano di una pianificazione a lungo termine per sviluppare i propri prodotti per il mercato nazionale ed internazionale.”

