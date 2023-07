Sicilia: nasce l’Autorità Garante per la tutela dei diritti culturali

Un importante traguardo per la tutela e la promozione dei diritti culturali in Sicilia: nasce l’Autorità Garante.

L’Ars ha votato a favore dell’istituzione dell’Autorità Garante per i diritti e doveri culturali in Sicilia, promuovendo il rispetto e la tutela del patrimonio culturale. L’iniziativa, proposta dall’onorevole Saverino, si basa sul Manifesto dei diritti culturali e mira a trasformare tali diritti in norme e procedure. L’Autorità Garante sorveglierà lo stato di tutela e garantirà l’accesso al patrimonio culturale siciliano.

L’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) ha votato a favore dell’istituzione dell’Autorità Garante per i diritti e doveri culturali, un importante passo avanti per la salvaguardia del patrimonio culturale siciliano. L’iniziativa, proposta dall’onorevole Ersilia Saverino del Partito Democratico, ha ottenuto un consenso positivo e promette di apportare significativi cambiamenti nel settore culturale.

Secondo Saverino, membro della Commissione Cultura, l’approvazione di questa proposta rappresenta un traguardo cruciale e contribuirà notevolmente alla promozione e al rispetto dei diritti culturali. L’obiettivo principale è quello di trasformare questi diritti in norme e procedure che richiedano sia il rispetto delle libertà che l’assunzione di responsabilità culturali da parte degli individui e delle comunità.

L’Autorità Garante per i diritti e doveri culturali trova le sue radici nel Manifesto sui diritti e doveri culturali, elaborato da un gruppo di esperti provenienti da diversi ambiti e con diverse esperienze nel campo delle politiche culturali. Questo manifesto mira a favorire il riconoscimento e il rispetto dei diritti culturali, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, facendo riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione, alla Dichiarazione di Friburgo del 2007 sui diritti culturali e alla Convenzione di Faro del 2005.

Spetta alla Giunta regionale il compito di nominare l’Autorità Garante, selezionando esperti e professionisti di alto profilo nel campo culturale, come docenti, professori universitari e rappresentanti del mondo accademico. L’Autorità Garante, che avrà sede presso la Presidenza della Regione, avrà il compito di vigilare sullo stato di tutela dei diritti culturali nel territorio siciliano e garantire l’accesso al patrimonio culturale.

Manlio Mele, responsabile del Dipartimento cultura del Partito Democratico, ha sottolineato l’importanza di questa norma, risultato di un lavoro congiunto con il Dipartimento stesso. Si auspica che questa iniziativa possa ricevere anche l’approvazione del Parlamento nazionale, aprendo la strada a un cambiamento epocale nel settore culturale non solo in Sicilia ma in tutto il paese.

