Carmela Rizzuti unica artista italiana, palermitana, a Times Square

Il 30 novembre 2024, Times Square è stata nuovamente al centro dell’attenzione grazie a “Skyline Stories”, l’innovativa mostra organizzata da Art Innovation. L’evento, iniziato alle ore 15:00, ha trasformato il celebre quartiere di New York in una galleria digitale a cielo aperto, catturando l’immaginazione del pubblico attraverso proiezioni d’arte digitale su quattro imponenti schermi LED.

Tra i 35 artisti internazionali selezionati, l’italiana Carmela Rizzuti ha rappresentato con orgoglio il nostro Paese. Originaria di Caltabellotta, la fotografa palermitana è stata scelta per la sua opera del 2021, “Fonte luminosa”. La sua partecipazione conferma il prestigio mondiale che l’artista ha acquisito, essendo frequentemente invitata a esporre nelle principali mostre fotografiche del globo.

La mostra si distingue per il suo approccio innovativo, approfondendo la relazione tra l’arte digitale e il contesto urbano. Gli schermi, lungi dall’essere semplici supporti espositivi, si integrano con l’architettura circostante e il tessuto comunitario di Times Square. Ogni opera proiettata invita lo spettatore a interagire con lo spazio, trasformandolo in parte attiva di una narrazione visiva in costante evoluzione.

L’edizione di quest’anno ha visto l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale e la grafica tridimensionale, dando vita a installazioni interattive e animazioni coinvolgenti. Gli edifici digitalizzati si sono trasformati in murales virtuali, ridisegnando lo skyline con una sinergia perfetta tra creatività contemporanea e tecnologia.

Più di una semplice celebrazione artistica, “Skyline Stories” invita a riconsiderare il ruolo delle città come luoghi di scambio culturale e innovazione. Le opere, fluide e interattive, hanno offerto un’esperienza immersiva, coinvolgendo residenti e turisti in un dialogo tra arte, architettura e comunità, riflettendo l’energia e la diversità di New York.

L’iniziativa dimostra come l’arte digitale possa ridefinire gli spazi urbani, trasformando gli schermi in narratori di storie condivise e contribuendo alla creazione di una visione inclusiva e dinamica della città contemporanea.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁