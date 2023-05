Cimitero di Barcellona al collasso: oltre 35 bare in attesa di sepoltura

Grave carenza di loculi al cimitero di Barcellona: una situazione critica.

L’emergenza al cimitero di Barcellona ha raggiunto proporzioni preoccupanti, con oltre 35 bare accumulate in attesa di sepoltura. La carenza di loculi sta generando una situazione critica, mettendo a dura prova i familiari dei defunti. Attualmente, le due cappelle cimiteriali sono stipate di bare, fungendo da deposito temporaneo, poiché il cimitero non dispone di una chiesa.

Nonostante l’ampliamento dell’area cimiteriale, l’offerta di loculi non è sufficiente per far fronte alla domanda. L’espansione ha favorito solo coloro che possono permettersi una tomba con più loculi, mentre i familiari dei defunti in attesa di tumulazione si trovano in una situazione di stallo. I loro cari defunti, da oltre un anno, rimangono senza sepoltura a causa della mancanza di loculi disponibili.

Il Comune ha ritardato la costruzione di nuovi loculi di emergenza, peggiorando ulteriormente la situazione. Nel frattempo, l’iter del progetto di finanziamento per la costruzione di un secondo palazzo cimiteriale, proposto da un consorzio di società, non è ancora stato completato. Questo nuovo palazzo cimiteriale potrebbe ospitare fino a 5.000 loculi e includerebbe anche ossari per i defunti da riesumare al fine di creare ulteriori spazi.

La situazione è resa ancora più difficile dal fatto che alcune delle bare emanano miasmi, probabilmente a causa dei liquidi di putrefazione. È evidente che una soluzione urgente è necessaria per evitare un ulteriore peggioramento della situazione, che potrebbe rappresentare un serio problema sanitario.

